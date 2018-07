Zo stap je modebewust maar toch comfortabel het vliegtuig op

Als je vliegt, ben je bezig met honderd dingen tegelijkertijd. Heb ik mijn paspoort wel bij? Zijn er vertragingen? Zit mijn zwembroek in m’n koffer? Hoe heb je dan überhaupt nog tijd om na te denken over wat je zou aandoen?

Daarom gaan zowel mannen als vrouwen graag voor comfort op het vliegveld. Overal zie je mensen die zich een dagje onverzorgd kleden. Joggingbroeken, bezwete T-shirts en lelijke schoenen (denk: badslippers of pantoffels) lijken dan ook dé dresscode du moment. Toch hoeft comfort niet altijd onverzorgd te betekenen. Wij leggen je uit hoe je stijlvol maar praktisch op het vliegtuig stapt.

1. Casual mocassins

Eerst en vooral: ban de pantoffels. Waarom neem je ze zelfs mee op reis? Ook teenslippers laat je beter gewoon in je valies tot je op de bestemming bent. Wat even goed zit, zijn mocassins én ze zijn nog handig ook. In het vliegtuig kan je ze makkelijk uitgooien en bij het landen trek je ze in een mum van tijd weer aan. Pluspunt? Ze zijn énorm stijlvol.

2. Een polo

Polo’s kunnen weer en zijn handig om okselvijvers te verdoezelen. Het kraagje maakt ze super elegant terwijl de stof echt zalig zit. De perfecte vervanging voor een hemd dat véél te stroef en warm is op een vliegtuig.

3. Een chino

Onder die polo komt een chino: stukken eleganter dan een joggingbroek en ze zitten tegenwoordig even goed. Kies voor tijdens je vlucht eentje in een vrolijke vakantie-kleur.

4. Ademend katoen

Op een vliegtuig is het gewoonlijk nogal warm vòòr je vertrekt en koud eenmaal je in de lucht hangt. Net daarom is een jasje uit ademend katoen of linnen ideaal. Je hoeft je niet aan en uit te kleden want het stofje past zich helemaal aan je lichaamstemperatuur aan. Wanneer je landt, is zo’n jack ook een topper (je weet maar nooit of er paparazzi staan te wachten!).