Barbecuerecepten voor wie liever niet te lang in de keuken staat

Zomers weer en het begin van de zomervakantie dat vraagt om een heerlijke barbecue. Maar zeg nu zelf, wie wil zich bij dit weer staan uitsloven in de keuken? Om de tijd in de keuken te beperken, delen wij graag enkele gemakkelijke en snelle recepten

De aardappelbrochette

Ingrediënten:

• Krielaardappelen

• Rode paprika

• 1 courgette

• Verse tijm

• 1 teentje geperste look

• Een flinke scheut olijfolie

• Peper van de molen

• Metalen prikker

Bereiding

Schil de krielaardappelen en breng ze aan de kook. Giet het kookwater weg en neem een prikker. Duw een aardappel op de metalen prikker. Neem de rode paprika, verwijder de steel en de zaden en snij hem in blokjes van ongeveer twee centimeter op twee. Was de courgette en snij de groente eveneens in blokjes van twee centimeter op twee. Prik nu afwisselend een stukje paprika, courgette en aardappel op de prikker tot hij vol is. Neem een kleine kom en meng de olijfolie met de tijm, look en peper van de molen. Smeer de aardappelbrochette net voor het bakken in met een goede portie marinade. Bak de brochette in elke minuten gaar op de barbecue. Draai regelmatig om.

De gehaktbal

Ingrediënten voor 4 ballen:

• 500 gram gemengd gehakt (bij voorkeur varken - rund)

• 100 gram geraspte kaas (Emmental)

• Een snuifje paprikapoeder

• 1 fijngesnipperde sjalot

• Een snuifje lookpoeder

• Peper van de molen

• Verse peterselie

• Een snuifje gemalen chilipoeder

• 8 plakjes spek (2 per bal)

• Voor de marinade: 2 eetlepels (el) ketchup, 1 el sojasaus, 2 el vloeibare honing, 1 el suiker, sap van 1 citroen en 1 teentje knoflook

• Houten prikker

Bereiding

Neem een grote mengschaal en voeg het rauwe gehakt toe. Snipper een sjalot fijn en voeg toe. Meng even. Voeg de kruiden en de kaas toe en meng het geheel goed. Kneed met de handen het gehakt tot vier ballen. Neem twee plakjes spek per bal en wikkel er eentje horizontaal en eentje verticaal omheen. Steek vast met een houten prikker. Neem een kommetje en meng alle ingrediënten van de marinade. Neem een bakkwast en smeer de gehaktballen net voor het bakken in. Bak ze gaar op de barbecue en draai regelmatig.

Vispakketjes voor 4 personen

Ingrediënten:

• 300 gram schelvis

• 8 plakjes serranoham

• houten prikkers

• Voor de marinade: 3 eetlepels (el) olijfolie, 2 takjes verse rozemarijn (fijngehakt), 1 takje verse tijm (fijngehakt), 1 theelepel (tl) szechuanpeper, 1 tl korianderzaad

Bereiding:

Snij de vis in vierkante plakken, ongeveer even breed als een sneetje serranoham. Wikkel om de vis de sneetjes serranoham: eentje verticaal en eentje horizontaal. Steek vast met een houten prikker. Neem een klein kommetje en meng alle ingrediënten van de marinade met elkaar. Zet een uurtje in de koelkast. Haal net voor het bakken de marinade uit de koelkast en smeer met behulp van een bakpenseel de vis goed in. Bak de vis aan elke zijde twee minuten op de barbecue.

De ‘ik lig liever in de zon dan te koken’ bijgerechten

Rucola met notenolie en vijgenparels

Ingrediënten:

•100 gram rucola

•Een flinke scheut notenolie

•75 gram verse geitenkaas

•Parels op basis van vijgensiroop (onder meer te koop bij delhaize)

Bereiding

Welke bereiding? Was simpelweg de rucola en neem een kom. Doe de rucola in de kom en brokkel de geitenkaas erover. Besprenkel met de vijgenparels en werk af met een flinke scheut notenolie. Nog even mengen en klaar!

Courgette salade met burrata

Ingrediënten:

•2 courgettes

•1 burrata

•Handvol verse basilicum

•Handvol verse Marokkaanse munt

•Het sap van 1 citroen

•Zeste van 1 citroen

Bereiding

Was de courgettes en neem een dunschiller, mandoline of zelfs schaaf. Schil de courgette en haal ze daarna door de mandoline zodat je flinterdunne plakken krijgt. De hardere kern met de zaden hou je opzij (en kan je eventueel verwerken tot een hapje). Leg de plakjes courgette in een schaal en neem de burrata erbij. Trek de zachte kaas uit elkaar en verdeel over de schaal. Neem een zesteur en schraap de schil van de citroen. Voeg daarna ook het sap toe van de citroen. Hak de basilicum en Marokkaanse munt fijn en voeg toe aan de salade. Werk af met een snuifje grof zeezout, peper en een scheutje olijfolie.

4 tomaten salade

Ingrediënten:

•Bakje gele kerstomaten

•2 Kumato-tomaten

•2 pruimtomaten

•2 Coeur de boeuf-tomaten

•Scheut olijfolie met basilicum

•Een halve rode ui

•Handvol verse basilicum

•Peper van de molen

•Optioneel: enkele kleine balletjes mozzarella

Bereiding:

•Snij de vier soorten tomaat in kleine blokjes (brunoise). Snipper de rode ui fijn en doe in een schaal. Voeg de blokjes tomaten toe. Hak de basilicum fijn en voeg toe. Werk af met de geparfumeerde olijfolie en peper. Wie wil kan nog enkele balletjes mozzarella toevoegen. Nog een sneetje brood over? Leg het even op de barbecue zodat het kan roosteren. Haal na enkele minuten van de barbecue en lepel er wat tomatensalade op: we hebben een knapperige bruschetta.