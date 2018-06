Katie Holmes voor het eerst over haar relatie met Jamie Foxx: “We zijn nog altijd een koppel”

Vijf jaar. Zolang duurde het voor actrice Katie Holmes en acteur Jamie Foxx hun relatie officieel bevestigden. De reactie kwam er nadat de Amerikaanse entertainmentwebsite Radar het gerucht verspreidde dat het koppel hun verloving had verbroken.

Het hoge woord is eruit: Katie Holmes, de ex-vrouw van acteur Tom Cruise, heeft voor het eerst haar relatie met collega-acteur Jamie Foxx bevestigd. Het koppel werd wel vaker samen gezien op feestjes en regelmatig doken er foto’s van hen samen op. Toch hield het koppel hun relatie angstvallig geheim en bleven ze ver weg van paparazzi.

Maar toen Radar eerder deze week het gerucht verspreidde dat het koppel uit elkaar was, kon Holmes niet langer zwijgen. “Het verhaal dat Radar lanceerde klopt voor geen meter”, zegt haar woordvoerster Leslie Sloane in een korte mededeling. Het koppel is nog steeds gelukkig samen en het huwelijk gaat gewoon door.

Katie Holmes, voornamelijk bekend van haar rol in de populaire tienerserie ‘Dawson’s Creek’, was eerder al getrouwd met Tom Cruise. Het huwelijk hield zes jaar stand.