Webshop Boohoo laat Photoshop achterwege en toont ‘echte’ billen

Onrealistische billen verpakt in de nieuwste bikini collectie? Bij Webshop Boohoo laten ze de magische tools van Photohop achterwege en wordt badmode getoond door modellen met striemen en cellulitis.

Steeds meer kledingmerken laten de illusie van perfecte vrouwen varen en kiezen ervoor om hun kleding te laten showen door echte vrouwen. Een beetje cellulitis, een zwembandje of striemen zijn geen taboe meer en worden meer en meer zichtbaar in modebladen of op affiches.

Foto: Boohoo

Ook de Britse webshop Boohoo springt mee op de kar en vond het tijd om Photoshop uit zijn computer te bannen. Wie naar de sectie badmode surft, zal al snel enkele modellen aantreffen met cellulitis of groeistriemen. De klanten van de populaire webshop zijn alvast aangenaam verrast en deel hun enthousiasme op sociaalnetwerksite Twitter.

Niet de eerste, niet de laatste

Boohoo is niet het eerste merk dat Photoshop van zijn computer haalt. Eerder liet grote concurrent Asos modellen, in alle maten en vormen, poseren. Ook zij beloofden om de beelden niet langer bij te werken net zoals die andere Britse webshop Missguided.