Recept van de dag: gemarineerde BBQ-spiesjes

Yes, een hele week barbecueweer! Gelukkig hoef je je kookvaardigheden niet op de rooster te leggen, want deze heerlijke BBQ-spiesjes van varkenshaasje tover je zó op de grill.

voor 4 personen

Bereidingstijd:

40 minuten + 2 uur marineren

Wat heb je nodig:

3 teentjes knoflook

2 eetlepels olijfolie

1 eetlepel appelstroop

1 eetlepel ketchup

peper

zout

350 g varkenshaas

1 ui

4 tomaten

Bereiding

1.Snijd de knoflook fijn en meng de helft met de olijfolie, appelstroop en ketchup. Kruid af met peper en zout.

2.Snijd het vlees in grove stukken en meng met de marinade. Laat enkele uren afgedekt intrekken in de koelkast.

3.Snipper de ui en ontvel de tomaten en snijd ze in blokjes.

4.Verwarm een pan met olijfolie en fruit de ui en de andere helft van de knoflook gedurende 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de tomaten toe en laat 5 minuten sudderen. Kruid af met peper en zout en laat afkoelen.

5.Spies het gemarineerde vlees op stokjes en grill in ongeveer 8 minuten gaar op de barbecue of in een grillpan. Serveer met de tomatendip.

Proef nog meer recepten op www.limburgsmaaktnaarmeer.be