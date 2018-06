Artuur Peters pakt Europese titel bij U23 in K1 1000m

Artuur Peters, de enige Belgische peddelaar op het EK U23 in het Italiaanse Auronzo, loste in de finale van de K1 1000m de verwachtingen in. De 21-jarige Neerpeltenaar deed net iets beter dan vorig jaar, toen hij zich op het EK tot tweemaal toe tot vice-Europese kampioen kroonde. Artuur Peters won zaterdag zijn finale en is dus de nieuwe Europese beloftenkampioen in het Olympische K1 1000m nummer.