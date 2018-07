Waarom dit kledingstuk werd verbannen maar nu weer helemaal terug is

Er zijn er die blijven, er zijn er die sneuvelen én er zijn er die terugkomen. Trends zijn onvoorstelbaar, en hoewel we verwacht hadden dat de polo tot het sneuvel-team zou behoren, maakt-ie dit jaar een heuse comeback.

Het rugby- of poloshirt is de terugkomer van 2018. Naast mannen, mogen ook vrouwen hem weer volop dragen, en niét enkel naar de golfclub. Haal ‘m niet uit de kast wanneer het snikheet is, wel op ietsje frissere zomerdagen. Hieronder 4 tips om hem te stylen:

1. Met maxirok en sneakers

Kies een polo uit in het kleurtje dat jou flatteert en draag hem op een maxirok. Met sneakers eronder is het de perfecte outfit om een dagje te soldenshoppen.

2. Op een short

Helemaal zomers is een polo om een korte short. Die mag uit jeans, katoen of eender welk materiaal bestaan, zolang je er maar geen sneakers onder draagt. Tenzij je recht naar het tennisveld gaat, style je deze outfit beter met bijvoorbeeld platte, korte veterlaarsjes.

3. Met wijde broek

Kies een wijde broek die tot op de grond valt en verleng opnieuw met hakjes. Ook een polo met culotte en cowboylaarsjes kunnen perfect. Tip: knoop je polo tot het verste open en hang hem langs één kant over je schouder, zodat je toch wat bloot laat zien.

4. Heel het jaar door

Ook in de winter kan je een polo dragen, want het is nu net het layer-stuk bij uitstek. Kies een maatje groter als je hem over een rolkraagtrui gaat dragen. Ook leuk als het koud is: een witte polo onder een nylon jasje en cropped broek met zwarte enkellaarsjes.