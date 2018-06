Autosportliefhebbers kunnen ook dit weekend weer terecht op www.hbvl.be voor de livestreams van de Euro Nascar. De wedstrijden in het Franse Tours zijn de enige ovaalraces die de Nascar kent buiten Noord-Amerika. Anthony Kumpen, Marc Goossens en Stienes Longin strijden voor de hoofdprijzen in Elite 1. In Elite 2 zetten wielerkampioen Tom Boonen en Genkenaar Pedro Bonnet hun leerproces voort.

Zaterdag

Elite 1: race 1 11:10u

Elite 2: race1 17.20u

Zondag

Elite 2: race 2 9.55u

Elite 1: race 2 15.15u