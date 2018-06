Drie Rode Duivels ontbreken op training, Lukaku en Kompany zijn er wel weer bij

Alvorens zondagvoormiddag alweer op het vliegtuig te stappen richting Rostov, trainden de Rode Duivels vandaag om 14u een laatste keer in Moskou voor de 1/8e finale tegen Japan. Het eerste kwartier was open voor de pers en daaruit bleek dat drie Rode Duivels binnen waren gebleven: Thorgan Hazard, Marouane Fellaine en Dedryck Boyata. Zorgenkinderen Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen en Vincent Kompany waren er wel gewoon weer bij.

Bondscoach Roberto Martinez kan zaterdag op de laatste training in Dedovsk voor de afreis naar Rostov rekenen op twintig Rode Duivels, zeventien veldspelers en drie doelmannen. Dedryck Boyata, Marouane Fellaini en Thorgan Hazard zijn niet van de partij. Momenteel is het onduidelijk waarom zij niet meetrainden, maar zij komen in principe niet in aanmerking voor een basisplaats in de achtste finales. Tegen Japan zal Martinez na het festival van de wisselspelers in het duel met Engeland immers terugvallen op zijn vertrouwde basiself.

De oefensessie was gewoontegetrouw slechts een kwartier open, nadien wordt er voortgewerkt achter gesloten deuren om het duel met Japan tactisch voor te bereiden.

Vermaelen met blauw oog

Zoals verwacht en aangekondigd trainden Vincent Kompany en Romelu Lukaku mee met de groep. De spitsis volledig hersteld van zijn enkelblessure. Achter de naam van Vincent Kompany staan wel nog enkele vraagtekens. De verdediger van Manchester City is volledig hersteld van zijn liesblessure, maar vandaag/zaterdag en zondag zal er op training getest worden of Kompany genoeg matchfitheid heeft om tegen de Japanners negentig minuten aan te kunnen.

Als dat niet het geval blijkt te zijn, is Thomas Vermaelen een meer dan valabel alternatief achterin. Tegen Engeland toonde Vermaelen dat er op hem gerekend kan worden. “Het is alsof hij nooit is weggeweest”, zei de bondscoach daarover. Vermaelen heeft nog steeds een blauw oog na zijn botsing in het groepsduel tegen Engeland, maar dat zou geen problemen mogen opleveren voor de wedstrijd tegen Japan.

Gesprekje met Mignolet

Opvallend was ook dat Roberto Martinez even ging praten met Simon Mignolet. De tweede doelman had aangegeven ontgoocheld te zijn omdat hij geen speeltijd had gekregen tegen Engeland maar de bondscoach gaf aan dat te begrijpen: “Simon is altijd op en top prof. Mijn deur staat altijd open voor hem.” (lees meer)

