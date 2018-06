Grote vakantie begint zomers, vanaf woensdag onweer mogelijk

Het zomert volop dit weekend. Het kwik schommelt rond 25 graden aan de kust, in de Kempen is dertig graden mogelijk. Ook volgende week blijft het warm, maar vanaf woensdag neemt de kans op onweer toe, meldt het KMI.

Net als de voorbije dagen wordt het ook zaterdag zonnig, met hier en daar wat onschuldige stapelwolken. De maxima bedragen 24 of 25 graden aan de kust en in de Ardennen, en tot 31 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot het oostnoordoosten, aan zee staat een iets fellere wind.

Zaterdagavond en -nacht wordt het licht bewolkt of helder en droog. Het blijft relatief warm, met minima tussen 13 en 16 in de Ardennen en 17 tot 19 graden in Vlaanderen.

Ook zondag krijgen we volop zon met enkel wat hoge bewolking in het westen. Het kwik stijgt tot 25 graden aan de kust, tot 22 of 23 in Hoog-België en tot 28 graden in het centrum van het land.

Aan het weerbeeld verandert maandag en dinsdag weinig. Het blijft volop zomer, met maxima in het centrum van het land rond 27 of 28 graden.

Vanaf woensdag zou het stilaan onstabieler beginnen worden en zou de kans op onweersbuien toenemen. De maxima blijven wel hoger dan 25 graden.