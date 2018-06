Hij is nog altijd maar 19, maar Kylian Mbappé is het aan zijn transferwaarde (180 miljoen) verplicht om te schitteren op dit WK. Zaterdag staat de explosieve Franse spits tegenover Lionel Messi en in de kwartfinales wil hij zijn (ex-)idool Ronaldo aftroeven. Zijn tien geboden moeten hem helpen oogsten.