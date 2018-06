Oordeel zelf: heeft Ed Sheeran plagiaat gepleegd met een nummer van Marvin Gaye?

De Britse popster Ed Sheeran (27) is aangeklaagd voor de betaling van 100 miljoen dollar (ongeveer 86 miljoen euro) omdat hij een song van soulzanger Marvin Gaye geplagieerd zou hebben. Dat meldde het Britse persbureau PA vrijdag op basis van gerechtelijke documenten uit New York.

Sheeran, zo luidt de aanklacht, heeft het ritme en de melodie van de song “Let’s Get It On” (1973) gebruikt voor zijn hit “Thinking Out Loud”. De eisende partij is een firma met de naam Structured Asset Sales (SAS), die een aandeel in de auteursrechten van het lied van Gaye heeft. Marvin Gaye werd in 1984 door zijn vader vermoord.

Gelijkaardige verwijten tegen Sheeran kwamen twee jaar geleden van de erfgenamen van Edward Townsend, die in 2003 stierf. Townsend schreef “Let’s Get It On” samen met Gay. Sheeran wees de beschuldigingen steeds van de hand. Volgens de BBC is het onduidelijk of het geschil met de erfgenamen van Townsend ondertussen bijgelegd is.

Oordeel hier zelf of Ed Sheeran plagiaat heeft gepleegd:

Video: YouTube