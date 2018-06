Nieuw vluchtelingendrama: tragische beelden tonen verdronken baby’s voor Libische kust

Bij een nieuwe schipbreuk op de Middellandse Zee zijn vrijdag tientallen vluchtelingen om het leven gekomen, onder wie drie baby’s. De tragische en harde beelden doen denken aan de iconische foto van Aylan, de driejarige Syrische jongen die eind augustus 2015 aanspoelde aan de Turkse badplaats Akyarlar.

De opblaasboot, met zowat 120 hoofdzakelijk Afrikaanse vluchtelingen aan boord, was voor zonsopgang uitgevaren bij de Libische kuststad Garaboulli, vijftig kilometer ten oosten van Tripoli. Enkele uren later was er een explosie aan boord en de motor vloog in brand, waarop het schip water maakte en ongeveer zes kilometer voor de kust zonk. De overlevenden probeerden zich vast te klampen aan bidons.

Volgens de kustwacht werden ze later opgemerkt door vissers. Bij de slachtoffers, onder wie heel wat Marokkaanse en Jemenitische families, zijn drie baby’s en drie kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, evenals tien tot vijftien vrouwen. Zestien mensen werden gered, allemaal jonge mannen.

Zoals Aylan

Op enkele foto’s van de reddingsactie is te zien hoe hulpverleners onder meer de drie overleden kinderen uit het water halen. De tragische beelden doen ongetwijfeld denken aan de iconische foto van Aylan, de driejarige Syrische jongen die eind augustus 2015 aanspoelde aan de Turkse badplaats Akyarlar. Het beeld ging de wereld rond en het regende verontwaardigde reacties, onder meer op de heikele omstandigheden waarin Afrikaanse vluchtelingen de oversteek naar het zuiden van Europa wagen.

Sindsdien is het thema de politieke en internationale agenda’s blijven beheersen. Net vandaag hebben de landen van de Europese unie overigens beslist om op Europees grondgebied centra in te richten voor migranten die op zee gered zijn. In die ‘controlecentra’ zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, zal op vrijwillige basis gebeuren.

