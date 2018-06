Het was lang stil rond Jelle Van Dael (28), de frontvrouw van danceformatie Lasgo. Daar komt met de zomerse single ‘Rule The World’ eindelijk verandering in. Een duidelijke stap richting solocarrière. “Ik heb lang gezocht naar een nummer dat me op het lijf geschreven was, en met ‘Rule The World’ heb ik dat eindelijk gevonden.”