Dertien buurtbewoners van de Nieuwe Kuilenweg hebben een aangifte gedaan van vandalisme. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een vandaal de banden van in totaal 22 wagens lekgestoken. Wat de dader bezielt, is onduidelijk. Vast staat wel dat het niet de eerste keer is dat de straat een bandenprikker over de vloer krijgt. Buurtbewoners klagen dat het probleem al vijf jaar gaande is. Eén van hen start nu een petitie om een mobiele camera in de straat te krijgen.