“Water verspillen kan nooit ”

Ooit wordt ook in Limburg de droogteeen jaarlijks terugkerend probleem

HASSELTIn 137 gemeenten in het westen van het land hebben de waterleveranciers en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) code geel afgekondigd. Bewoners van die gemeenten wordt tijdens deze ‘waakzaamheidsfase’ gevraagd om geen water te verspillen. In Limburg is er volgens De Watergroep voorlopig nog geen probleem. “Maar eigenlijk moet iedereen altijd spaarzaam met water omspringen”, zeggen hydrologen.