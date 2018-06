HasseltDe app 112 is één jaar na de lancering 329.069 keer gedownload. Dat aantal groeit nog gestaag, want eind december was dat nog maar 240.000. Met die app kunnen doven, slechthorenden of mensen met een spraakstoornis chatten met de hulpdiensten, maar de FOD Binnenlandse Zaken benadrukt dat de app ook voor anderen zinvol is.