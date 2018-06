“Wij hebben een Rolls-Royce afgeleverd”

praten voor het eerst over hun vier jaar bij de Rode Duivels

Jazeker, Marc Wilmots (49) en Vital Borkelmans (55) wilden voor het eerst in twee jaar praten over de Rode Duivels. Omdat de kritiek van spelers, pers en voetbalbond toch wat gortig begint te worden. Een gesprek van negentig minuten over tactiek, stilstaande fases en één wedstrijd tegen Wales die vier jaar werk uitvlakte. De T1 en T2 van toen kiezen voor de verdediging, met af en toe een tegenaanval: “De bond? Die mensen konden ons gewoon niet volgen.”