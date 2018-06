Na twee weken warmdraaien in de groepsfase begint in Rusland eindelijk het echte werk: de knock-outfase. Het ideale moment voor onze huisanalist Johan Boskamp om zijn favoriete elftal tot nu toe samen te stellen. “Het is een wereldploeg geworden”, zegt hij. Een elftal zonder kleppers als Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo, maar wél met onze Eden Hazard en Romelu Lukaku. “Ik heb geprobeerd om niet met de typische namen af te komen”, stelt Bossie. Helemaal tevreden is hij niet. “De pleuris heb ik me gezocht naar een linksback. Kom ik toch bij Marcelo uit.”