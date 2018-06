“Speciaal voor mijn zoontje gouden beker laten maken”

Isaak (9) lag sinds september drie maanden in ziekenhuis, maar sluit schooljaar toch met succes af

LUMMEN/HASSELTVele duizenden Limburgse leerlingen sloten gisteren het schooljaar af met een goed rapport, maar voor één van hen was dat attest nog net iets specialer. Isaak Volders (9) uit Lummen, die met spina bifida - een open rugje - werd geboren, lag dit schooljaar liefst drie maanden in het ziekenhuis na de al achttiende operatie in zijn nog jonge leventje, maar toch slaagde hij. “Ik ben enorm fier op wat Isaak gepresteerd heeft”, zegt zijn mama Lies Provoost (39), die speciaal voor haar zoontje een beker liet maken. “Hij heeft die dubbel en dik verdiend.”