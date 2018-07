BreeEen lege bank waar op 1 september nog een leerling aanschoof. Een kapstok waaraan geen jas meer hangt. Een plek in de gang waar de anders zo luidruchtige leerlingen even verstommen als ze het rouwhoekje voorbijlopen. Het voorbije schooljaar moesten opnieuw te veel scholen noodgedwongen afscheid nemen van een leerling. “Het verdriet is immens. Maar in dat diepe verdriet zie je wel een grote verbondenheid in de school ontstaan”, zegt Ludo Jacobs van het Sint-Augustinusinstituut in Bree.