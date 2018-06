“Als Simon een middenvelder was, had hij gespeeld”

Dag 17 in Rusland. De Rode Duivels hebben opnieuw gewonnen. Roberto Martinez prijst de volgende tegenstander de hemel in. En het verkeer in Moskou lijkt op een kom spaghetti. Niks nieuws onder de zon in Dedovsk dus. Of toch? Simon Mignolet liet zich na de match tegen Engeland ontvallen dat hij moeite had met zijn zitje op de bank. Roberto Martinez reageerde. “Als hij een middenvelder was geweest, zou Simon gespeeld hebben”, aldus de Catalaan.