Twee keer - in 2014 en 2015 - zag Jeffrey Herlings (23) een zo goed als zekere wereldtitel in rook opgaan door een blessure. 2,5 week geleden liep The Bullet op training een sleutelbeenbreuk op (“mijn wereld stortte even in”) en zag hij zijn voorsprong in het WK van 62 naar 12 punten slinken. Dit weekend is hij er opnieuw bij in Indonesië, waar twee GP’s op rij op het programma staan. “De schade beperken: dat is mijn doel”, zegt de Nederlander.