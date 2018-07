Derde in Canada, tweede in Frankrijk, het gaat de goede kant uit met Max Verstappen. De storm die een maand geleden volgde op een reeks incidenten is gaan liggen. De snelheid was er altijd al, maar nu de resultaten volgen, keert ook de rust terug. “Max legde te veel druk op zichzelf, maar nu zien we de Max die we verwacht hadden”, zegt Helmut Marko.