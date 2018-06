Vraag u niet af óf er doden zijn gevallen, wel hoeveel: seizoensfinale ‘Familie’ laat ons achter met duizend vragen

Zijn er écht zo veel doden gevallen in de seizoensfinale ‘Familie’? Je kon de mogelijke slachtoffers bijna niet meer op één hand tellen. We zijn er alvast zeker van: de schrijvers van de populaire VTM-soap hebben nu al genoeg materiaal om er vanaf september opnieuw met de stormram tegenaan te gaan. Want ze hebben ons héél veel uit te leggen.

** Spoiler alert: moet u de aflevering van vanavond nog bekijken, lees dan niet verder **

Hoera voor Lars en Véronique, maar wie heeft Amélie neergestoken?

Hoera voor team #larsique, want na een jaar welles-nietes zijn de twee dan toch een koppel geworden. Toevallig ook op de verjaardag van Amélie, de zus van Lars. Ze nodigt daarom haar halfzus Véronique uit om samen het glas te heffen. Na de ene cocktail volgde de andere, waardoor de dames meer dan beschonken terug thuiskomen. Daar slaat de sfeer om en gooit een discussie een domper op de feestvreugde. Een discussie die de stoppen bij Véronique heeft doen doorslaan? Zij heeft er alleszins het raden naar als ze compleet van de wereld ontwaakt naast het levenloze lichaam van Amélie… Of moeten we een derde persoon verdenken als dader? Een jaloerse Marie, die per ongeluk het verkeerde slachtoffer heeft gemaakt? Of heeft Cédric een tweede dode op zijn geweten?

(lees verder onder de foto)

Foto: VTM

Evy heeft alles uitgepraat met Stan, maar toen kwam Maarten en ontplofte de boel

Evy besluit om stiekem af te spreken met Stan. Enkel Hanne weet precies waar de twee elkaar zullen ontmoeten. In paniek laat ze dat ook weten aan Maarten, die de politie optrommelt en zelf ter plaatse gaat.

Maar net wanneer Stan zich na een goed gesprek met Evy zich bij de politie wil aangeven voor de aanrijding van Hanne, komt het tot een gevecht met Maarten. Evy overmeestert Stans wapen en schiet hem noodgedwongen neer. Alsof het nog niet erg genoeg is, valt hij vanop grote hoogte naar beneden. Hoe erg is Stan eraan toe?

(lees verder onder de foto)

Foto: VTM

Het uitstapje met Mila en Milou dat volledig uit de hand liep

Emma toonde in de seizoensfinale dat ze tot het uiterste wil gaan om haar dochters Mila en Milou bij zich te houden. Daar had ze zelfs een ontvoering voor over. Eerst trok ze met het tweetal naar dierenpark Planckendael, een bezoekje dat abrupt werd afgebroken omdat Guido hen achterna kwam. Maar op de parking kon ze uiteindelijk toch wegvluchten met Mila en Milou.

Wanneer een radeloze Lukas van Guido verneemt dat hij het drietal kwijt is, belt hij naar de politie om de ontvoering te melden. Maar enkele uren later eindigt de picknick van Emma, Mila en Milou in een drama. Emma ontwaakt achter het stuur van haar wagen, met op de achterbank een slapende Mila en… een verdwenen Milou. Haar knuffelbeer drijft langs de oever van het water, maar van het meisje is geen spoor. Nadat Emma in paniek het water in duikt, komt ook zij niet meer bovendrijven. Wat is er met Milou gebeurd? En valt er met Emma nog een vierde slachtoffer in de seizoensfinale?

(lees verder onder de foto)

Foto: VTM

Waarom is Stefanie teruggekeerd? En hoe zal Jelle reageren op zijn vitaminesupplementen?

Het was een grote verhaallijn het voorbije seizoen: wat zou er gebeuren met Stefanie en Ayo? Het stond in de sterren geschreven dat ze zou vertrekken naar Nigeria, om Ayo achterna te reizen. Maar dat ze op het laatste moment nog zou beslissen om terug te keren naar huis, had wellicht niemand zien aankomen. Geeft ze alle hoop op? Of is er een reden waarom ze niet mocht vertrekken naar het Nigeria?

En hoe extreem en fanatiek zal Jelle volgend seizoen blijven fitnessen? Zeker nu hij achter de rug van zijn ouders vitaminesupplementen heeft besteld, om zijn prestaties te verbeteren. Blijft het enkel bij die supplementen? Of wil hij steeds straffer spul?