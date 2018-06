Man verliest net voor WK zijn vrouw en kinderen in een auto-ongeluk, maar gaat toch naar Rusland om hen te eren

Zo droeg Guillermo Ochoa, de doelman van Standard, de 1-0 zege van Mexico tegen Duitsland op aan Martinez en zijn familie. Twitter: “Dit was voor je familie.”

Voor de weduwnaar is het WK een vorm van verwerking. Het was al het vijfde WK dat hij bijwoonde, en hij wou graag de rest van zijn gezin erbij hebben gehad. Zijn psycholoog had hem daarom aangeraden te gaan.

Martinez droeg voor de wedstrijd tegen Duitsland al shirts van Mexico en Argentinië met daarop de namen van zijn vrouw en kinderen, en om zijn nek de badges waarmee die op het WK zouden hebben rondgewandeld.

Saddest story of the #worldcup Mexican lawyer Gilberto Martinez was supposed to watch with his wife and two kids but travelled alone.



They died in a tragic car accident in Miami so he now wears four accreditations at every game in their memory. pic.twitter.com/A55TO3CiWv