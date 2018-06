Thomas Van der Plaetsen verbetert persoonlijk discusrecord met meer dan vier meter

Deinze - Tienkamper Thomas Van der Plaetsen heeft zijn persoonlijk record in het discuswerpen met meer dan vier meter bijgesteld. De regerende Europese kampioen kwam op een kleinschalige wedstrijd in het eigen Deinze tot 48m81.

Van der Plaetsen verbeterde zijn persoonlijk record, dat al stond sinds 2014, met 4m33. In een tienkamp levert zo’n verschil 90 punten op, en dus zet Van der Plaetsen zijn ambities voor het EK atletiek in Berlijn van 7 tot 12 augustus weer wat meer kracht bij. De tienkamper kwam in Deinze ook in het kogelstoten uit, maar daar moest hij vrede nemen met 13m57. Zijn persoonlijk record staat op 14m12.