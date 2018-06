Aanhoudende hitte zorgt voor kleine brandjes

Lommel / Bocholt - Binnen de brandweerzone Noord zijn ze vrijdag ettelijke keren moeten uitrukken voor kleine buitenbrandjes. Een eerste brandje werd rond 7.30 uur op de Dorperheideweg in Kaulille opgemerkt. Het vuur was snel geblust. Daarna volgden nog brandjes op de Gestelsedijk, de Emmerstraat en op Gelderhorsten in Lommel. Telkens ging het om vegetatie die aan het smeulen was. Ook in Hasselt (Klein-Spanjestraat), Sint-Truiden (Borgwormsesteenweg), Gingelom (Walenstraat), Diepenbeek (Rooierheidestraat en Steenblookstraat) en in Beringen (Maastraat) brandde het en moest de brandweer te plaatse gaan om het vuur te blussen. De schade bleef beperkt. (mm)