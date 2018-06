Jasper Stuyven haalt Tour-selectie bij Trek-Segafredo

Brussel - Jasper Stuyven mag naar de Tour de France met Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie maakte vrijdag zijn achtkoppige selectie bekend, die vooral draait om kopman Bauke Mollema en spurter John Degenkolb. Voor Stuyven wordt het de tweede Ronde van Frankrijk, na die van 2016.

Bij zijn Tour-debuut in 2016 won Stuyven ei zo na een rit. In Cherbourg leek hij even op de dubbel ritwinst en gele trui af te stevenen, maar op enkele honderden meters van het einde werd hij ingerekend. Naast Stuyven, Mollema en Degenkolb bestaat de selectie van Trek-Segafredo ook uit de Nederlander Koen De Kort, de Oostenrijker Michael Gogl, de Oostenrijker Tsgabu Grmay, de Let Tom Skujins en de Fransman Julien Bernard. Die laatste twee maken hun debuut.

Stuyven werd de voorbije jaren vierde en vijfde in Parijs-Roubaix, en werd daarom al enkele keren als kanshebber genoemd voor de rit naar Roubaix op 15 juli. Kopman Mollema reed al drie keer top tien in de Tour de France. De 105e Tour begint volgende week zaterdag (7 juli) met een rit in lijn in de Vendée.