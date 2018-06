Valentine Dumont verbetert dertig jaar oude record op 400m vrije slag

Valentine Dumont heeft vrijdagavond op een zwemmeeting in Rome een nieuw Belgisch record op de 400 meter vrije slag neergezet.

In de finale van de Trofeo Internazionale Settecolli tikte ze als tweede aan in 4:11.12. Daarmee dook Dumont onder de chrono van Isabelle Arnould die al bijna dertig jaar op de tabellen stond. Zij zwom op 22 september 1988 tijdens de Olympische Spelen van Seoel 4:11.71.

Dumont, die op 2 juli haar achttiende verjaardag viert, heeft op de langebaan ook al de Belgische records in handen op 200 meter vrij (1:58.35) en de 200 meter vlinder (2:10.78).

Op dezelfde meeting werd Fanny Lecluyse (DM) zesde in de finale van de 100 meter schoolslag in 1:08.33. Haar Belgisch record bedraagt 1:07.29.

Pieter Timmers (Brabo) zwom naar de vierde plaats in de B-finale van de 50 meter vrije slag in 22.54. Thomas Thijs was goed voor 23.65.