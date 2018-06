Tony Martin (Katusha-Alpecin) heeft zich vrijdag voor de achtste keer in zijn carrière tot Duits kampioen in het tijdrijden gekroond.

De 33-jarige ‘Panzerwagen’ was de beste op een lokaal circuit in Einhausen. Na 45 km klokte Martin af in 51:23 en bleef daarmee, net zoals vorig jaar, Jasha Sütterlin (tweede op 1:02) voor. Het podium werd vervolledigd door Nikias Arndt (derde op 1:31). Martin pakte zijn eerste Duitse tijdrittitel in 2010 en is sinds 2012 ongeslagen.