Zulte Waregem strikt Franse middenvelder Florian Tardieu

Waregem - Zulte Waregem heeft de Franse middenvelder Florian Tardieu aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor drie jaar, zo laat Essevee vrijdag weten.

Tardieu (26) komt over van FC Sochaux in de Ligue 2. Hij speelde er vier jaar. “Wat ik weet over deze club? Ik hoorde telkens dat Essevee staat voor goed en verzorgd voetbal. Ik ben onder de indruk van de accommodatie, alles is hier aanwezig om een goed seizoen te draaien”, zegt Tardieu, die wordt omschreven als een “slimme en fysiek sterke controlerende middenvelder met een groot voetballend vermogen”.