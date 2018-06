Mathieu Doby plaatst zich in K1 voor halve finale op World Cup II kano slalom

Enkele uren nadat Mathieu Doby in C1 op de openingsdag van de Canoë Slalom World Cup II in Polen naast een halve finaleticket greep, mocht de Waalse slalomspecialist het opnieuw proberen in K1. Mathieu Doby, elfde op de Olympische Spelen van 2012, bevestigde nog maar eens zijn talent in dat boottype. In de eerste heat liep het nog net mis, maar met een vijfde plaats in de tweede run pakte hij wel een halvefinaleticket.