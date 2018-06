Thibaut Courtois: “We moeten niet onderdoen voor Brazilië”

Maandag treffen de Rode Duivels Japan. Als de sake smaakt, volgt daarna een glaasje caipirinha. Thibaut Courtois leeft ontspannen maar zelfbewust toe naar een mogelijke confrontatie met Brazilië. Zoals we hem kennen. “Ik heb het gevoel dat iedereen vindt dat we schrik moeten hebben van Brazilië, ik zou niet weten waarom”, aldus de Bilzenaar, die zich eerst wel op Japan concentreert.

Over Japan

“Niet grootste talent, wel stug”

Courtois: “Japan is niet het land met de allergrootste talenten, maar het is wel een stugge ploeg. Tactisch en technisch zit het goed in ...