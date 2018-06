KV Mechelen haalt Ivoriaanse aanvaller William Togui

Mechelen - KV Mechelen heeft zijn selectie versterkt met de Ivoriaan William Togui. De 21-jarige spits ondertekende vrijdag een contract voor vier seizoenen in het AFAS Stadion.

Togui komt over van SC Gagnoa. Hij werd topschutter in de Ivoriaanse competitie met 23 goals en loodste zijn club zo ook naar de tweede plaats en de Afrikaanse Champions League.

Met zijn 21 jaar is Togui vooral een transfer voor de toekomst, laat Mechelen weten. “Hij heeft heel wat gescoord in de Ivoriaanse competitie, maar zal misschien nog wat aanpassingstijd nodig hebben”, zegt het hoofd van de sportieve cel, Stefaan Vanroy. “Togui is een snelle maar ook krachtige aanvaller.”

Eerder op de dag meldde Mechelen ook al de komst van de Zweedse aanvaller Gustav Engvall (22). Die komt over van de Engelse tweedeklasser Bristol City.