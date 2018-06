Peer - Vanaf nu kan je met de baby naar de wellness voor een plons in de jacuzzi en een massage. De eerste baby spa van Limburg opent zondag in Peer. Bubbelfun Baby Spa organiseert ook mama-baby yoga om met z’n tweeën helemaal zen te worden.

In de lichte wellnessruimte met azuurblauwe accenten staan drie mini-jacuzzi’s met verzorgingstafel. Geen sauna’s en stoombaden bij Bubbelfun Baby Spa in Peer. “Dat is nog niets voor ...