België verslaat Israël in finalepoule op EK softbal

Op het EK softbal in het Tsjechische Havlickuv Brod hebben de Belgische mannen vrijdag hun derde en laatste wedstrijd in de finalepoule gewonnen. Ze klopten Israël met 10-3.

Donderdag had België in zijn eerste twee duels zwaar verloren tegen Denemarken (0-15) en Nederland (1-11).

België had zich voor de finalepoule met zes geplaatst door in de eerste groepsfase drie keer te winnen (tegen Litouwen, Duitsland en Italië) en twee keer te verliezen (tegen Tsjechië en Groot-Brittannië).

Zaterdag volgt nog een afsluitend duel om plaats vijf en zes. Israël is dan opnieuw de tegenstander.

Tsjechië won de laatste drie edities van het EK, dat elke twee jaar georganiseerd wordt. België eindigde twee jaar geleden in Italië als derde, hun beste resultaat ooit.

Softbal werd, net als honkbal, in 2008 uit de lijst olympische sporten verwijderd, maar maakt op de Spelen in Tokio in 2020 zijn wederoptreden.