Mathieu Doby grijpt in Polen naast halve finale op World Cup II kano slalom

Mathieu Doby heeft zich op de World Cup II kano slalom in het Poolse Krakau niet kunnen plaatsen voor de halve finales in de C1. Later start hij nog in de K1.

De ex-olympiër opende zijn tweede World Cup toernooi met de eerste run in de C1 slalom, niet meteen zijn specialiteit. Doby sloot die race als 50e op 60 deelnemers af. Hij kreeg daarbij ook nog twee seconden straftijd aangerekend maar zelfs zonder die extra seconden was Doby niet verder geraakt dan een 48e plaats en dus nog een heel eind verwijderd van de top 20, die zich plaatste voor de halve finale.

In de tweede run kwam de Belg beter voor de dag. Doby finishte 22e op 40 peddelaars. Slechts de eerste tien plaatsten zich voor de halve finale zodat Mathieu Doby zich dan nog enkel moest focussen op zijn races in de K1, die in later vrijdag plaatsvinden.

. Uitslagen C1 slalom (m) -

Eerste run: 60 vertrekkers, eerste twintig plaatsen zich voor de halve finale, andere vaarders varen de tweede run.

1. Denis Gargaud Chanut (Fra) 81.96

2. Marko Mirgorodsky (Slk) 84.13

3. Sideris Tasiais (Dui) 84.17

4. Martin Thomas (Fra) 84.65

5. Alexander Slafkovsky (Slk) 85.13

...

50. Mathieu Doby (Jap) 98.25

Mathieu Doby moet naar de tweede run.

Tweede run: 40 vertrekkers, eerste tien plaatsen zich voor de halve finale, andere vaarders zijn uitgeschakeld.

1. Cedric Joly (Fra) 84.58

2. Daniël Watkins (Aus) 84.97

3. Lukas Rohan (Tsj) 86.69

4. Kirill Setkin (Rus) 87.18

5. Sebastian Rossi (Arg) 87.22

...

22. Mathieu Doby (Bel) 91.68

Mathieu Doby is uitgeschakeld.