Man gooit irriterende vloeistof in gezicht van buschauffeur: dader voortvluchtig

Heusden-Zolder -

Een onbekende man heeft woensdagavond in Heusden-Zolder een beker met irriterende vloeistof in het gezicht van een buschauffeur van De Lijn gegooid. Op camerabeelden van de bus is het incident duidelijk te zien, maar de dader is nog altijd voortvluchtig. De buschauffeur werd naar spoed gebracht en had eventjes last van gezwollen en jeukende plekken in het gezicht en op beide armen. “Hij droeg gelukkig een bril waardoor de vloeistof niet in zijn ogen terechtkwam”, klinkt het bij vakbond ACV. Het parket onderzoekt nog over welke vloeistof het precies gaat.