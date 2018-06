Genk - Vrijdagnamiddag in de loop van de dag is de brandweer moeten uitrukken voor een haagbrandje op de Onderwijslaan in Waterschei. In de Waterbleekstraat vatte ook wat heide vuur. Zo’n 15 m² vegetatie is beschadigd. De oorzaak van de brand is telkens onbekend. (mm)