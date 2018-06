Op goed een jaar voor zijn afscheid van de nationale politiek, maakt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zich oprecht zorgen over de marsrichting van zijn partij. “Steeds meer mensen ergeren zich aan het woordgebruik van Theo Francken en anderen. Dat is volgens mij een van de verklaringen voor de terugval in de peilingen.”