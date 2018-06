Stoffel Vandoorne na tiende tijd: "Veel geleerd maar geen idee of we competitief zijn"

Stoffel Vandoorne spreekt na de eerste oefensessies voor de GP van Oostenrijk van een drukke maar vruchtbare vrijdag op de Red Bull Ring. Vandoorne hoopt nu vooral dat het harde werk van vandaag ook op zaterdag tijdens de kwalificatie beloond zal worden.

Voorafgaand aan het begin van het raceweekend in Oostenrijk had teamgenoot Fernando Alonso reeds laten verstaan dat McLaren in Oostenrijk haar wagen beter wilde leren kennen. Op vrijdag stond alles dan ook in het teken van het uittesten van nieuwe onderdelen en afstellingen van de wagen.

"Het was een redelijk drukke dag vandaag," begint Vandoorne zijn terugblik op de oefensessies die op vrijdag werden verreden. "Tijdens de ochtend hebben we vooral nieuwe onderdelen en nieuwe ideeën geëvalueerd. De focus lag dan ook vooral op consistente ronden rijden en goede, zuivere data verzamelen."

Tijdens de ochtendsessie reed Vandoorne een achttiende tijd maar na de pauze slaagde Vandoorne erin om zich op te werken naar de tiende plaats.

"In de namiddag kon ik wat meer in het ritme komen met de wagen en ook al slaagde ik er niet in om de balans van de wagen goed te krijgen, de rondetijden waren niet al te slecht. We moeten nog steeds erg hard werken. Zoals reeds eerder gezien hebben kan het voorvallen dat we op vrijdag er redelijk competitief uitzien terwijl we vervolgens op zaterdag een terugval kennen."

"Het belangrijkste is dat we tijdens beide sessies heel wat zaken geleerd hebben. Het is echter nog te vroeg om te besluiten of we competitief zullen zijn," besloot Vandoorne.

