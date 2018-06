Bij een duikongeval in de buurt van het Zuid-Franse Perpignan is Antwerps avonturier Marc Sluszny vermist geraakt. De brandweer voerde gisteren en vandaag zoekacties uit. Sluszny kreeg bekendheid als valschermspringer, schermer, bobsleeër en duiker.

Sluszny daalde donderdag af in de diepe kloof Font Estramar in het dorpje Salses-le-Château. De kloof is heel populair bij duikers omdat het de diepste van Europa en de vijfde diepste ter wereld is. Sluszny ...