John Terra, Luc Steeno en Willy Sommers op Schlagerfestival 2019

Na de aankondiging van Laura Lynn en Lindsay voegde Het Schlagerfestival vandaag nog drie mannelijke topartiesten toe aan de line-up voor volgend jaar. Naast Luc Steeno en Willy Sommers zal John Terra na tien jaar weer zijn opwachting in de Hasseltse Ethias Arena.

De Maasmechelaar brengt in de eerste plaats een greep uit zijn album ‘John Terra zingt Neil Diamond’, waarin hij Nederlandstalige versies van de hits van zijn grote idool brengt. “Ik ben blij dat ik volgend jaar een scheut Neil Diamond mag meebrengen naar Het Schlagerfestival, samen met mijn grootste hits en klassiekers. Tien jaar geleden hebben ze mij moeten overtuigen, omdat ik op dat moment vooral bezig was achter de schermen. Het was een fijne ervaring, dus toen ik de vraag kreeg om volgend jaar terug te komen, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kijk er enorm naar uit om op één van de grootste podia van Vlaanderen mijn ding te kunnen doen, samen met de live band”, aldus Terra.

Naast John Terra maken ook vaste waarden Luc Steeno en Willy Sommers hun opwachting op het grote volksfeest in Hasselt. Het Schlagerfestival vindt op 29, 30 en 31 maart 2019 plaats in de Ethias Arena. Tickets zijn alvast verkrijgbaar via de website van het Schlagerfestivalof 070/345.345 (max. € 0,30/min). Meer namen volgen in het najaar.