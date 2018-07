Het segment van de bag-in-boxes mikt vooral op makkelijke, licht verteerbare wijnen die al even licht geprijsd zijn. Reken op 12 tot 15 euro voor een doos van 3 liter, of 3 tot 3,75 euro per fles. Dit zijn de 20 zomerse favoriete van Alain Bloeykens, wijnjournalist van onze zusterkrant Het Nieuwsblad en organisator van wijnbeurs Megavino.