Auto getakeld omdat chauffeur rijverbod aan laars lapt

Maaseik / Hechtel-Eksel - Een 42-jarige man uit Hechtel-Eksel is donderdagavond te voet naar huis gewandeld toen zijn auto werd getakeld. De man was rond 22.45 uur op de Maaseikerlaan in Neeroeteren naan de kant gezet. Hij negeerde in eerste instantie het stopbevel en reed snel weg. Na een korte achtervolging werd hij klemgereden. De veertiger bleek te veel alcohol gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Na de vaststelling vertrok de patrouille. Een tijdje later werd de man in zijn auto door een ploeg van de politie Maasland en Carma opnieuw aan de kant gezet. Deze keer werd de auto getakeld waarop de bestuurder zijn weg te voet verder zette. (mm)