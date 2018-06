Nieuw belevingsevenement ‘Wandeltaferelen’ in Genkse C-mine

Genk - Op zaterdag 15 september organiseert Golazo sports een nieuw belevingsevenement in Genk. ‘Wandeltaferelen’ combineert sportief wandelen en gezellig tafelen. Njam!-chef Peppe Giacomazza zorgt voor het culinaire aspect.

C-mine in Genk is op zaterdag 15 september de uitvalsbasis voor de eerste ‘Wandeltaferelen’. Deelnemers kunnen tijdens een wandeling van 10 kilometer langs Limburgse bossen en landschappen onderweg twee keer van voorgerechtjes proeven. Bij aankomst in het ‘foodie village’ in C-mine wordt het hoofdgerecht en dessert geserveerd. In totaal krijgen de maximum 1.500 deelnemers zo een viergangenmenu voor de kiezen.

Peppe Giacomazza - bekend van zijn tv-programma op Njam! en van zijn restaurant La Botte in Genk - is de chef met dienst. Giacomazza heeft roots in Sicilië en zal dan ook zorgen voor een Italiaans smaakfestijn. “Ik ben vereerd om aan dit nieuwe belevingsevenement in eigen streek te mogen meewerken”, zegt Giacomazza. “Wandelen combineren met culinair genieten is a perfect match.”

Ook de stad Genk kijkt uit naar de eerste editie van ‘Wandeltaferelen’, dat deze zomer naast de andere sportieve evenementen tijdens ‘Sport Is Happening’ plaatsvindt. “Genk is een sportstad. Wij brengen mensen in beweging”, aldus burgemeester Wim Dries (CD&V). “Genk is een groene stad, met tal van verborgen parels om te voet te ontdekken. Als die elementen gecombineerd worden met de multi-culinaire gastronomie in Genk, dan ben ik fan.”