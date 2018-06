Een dag na de 1-0 zege tegen Engeland spreekt bondscoach Roberto Martinez de pers toe in Rusland. Is hij tevreden met de mogelijke volgende tegenstanders van de Rode Duivels? Hoe reageert hij op de uitspraken van tweede doelman Simon Mignolet, die niet tevreden was dat hij op de bank zat? En hoe schat hij de kansen van de Belgen in tegen Japan? Volg het hier allemaal live!