Thibaut Courtois: “Ik kan de ontgoocheling van Mignolet begrijpen”

Thibaut Courtois zit er een dag na de overwinning tegen Engeland niet mee in dat België aan de ‘moeilijke’ kant van de tabel zit met een mogelijke kwartfinale tegen Brazilië. “We moeten nu maar laten zien dat we klaar zijn om wereldkampioen te worden.”

Thibaut Courtois heeft er naar eigen zeggen tegen Engeland niet over nagedacht om te mikken op de tweede plaats in de groep. “Je kan als keeper de bal niet met opzet binnen laten of als spits niet met opzet missen”, zegt Courtois. “Ook Engeland heeft zijn best gedaan. Kijk, de achtste finale tegen Colombia zou ook niet gemakkelijk zijn. Wij moeten nu maar laten zien dat we klaar zijn om wereldkampioen te worden. Dan moet je ook tegen ploegen als Brazilië te kunnen winnen.”

Courtois toont zich al van bij het begin van het WK zeer ambitieus. “Brazilië heeft veel ervaring, maar wij moeten niet onderdoen voor hen. Wij hebben spelers die de ervaring hebben om grote competities te winnen, we zijn het gewoon om ver te geraken in de Champions League. Met die persoonlijke ervaringen, moeten we in staat zijn om iets mooi neer te zetten.”

“Wij moeten van niemand schrik hebben, ook niet van een ploeg als Brazilië. Weet je waardoor ik zo veel vertrouwen heb? Op tactisch vlek denken we nu alle elf op dezelfde manier. Het is niet meer zo: twee man speelt zoals bij Tottenham, andere zoals bij Chelsea,... Neen, we zijn één ploeg met één plan.”

Het vele reizen aan deze kant van de tabel, maakt Courtois niets uit. “Bij een tweede plaats zouden we de volgende wedstrijd in Moskou spelen. Maar ik heb eens op woensdag in Qarabag gespeeld en op zaterdag in Liverpool, wat ook drie uur reizen is. We zijn het gewoon om elke drie dagen te reizen.”

En dat er een moeilijke en een makkelijke kant is van de tabel, daar is Courtois het niet mee eens. “Twee jaar geleden hadden we op het EK de zogenaamde makkelijke weg en verloren we van Wales. Dat is een les geweest. De ploegen die doorstoten doen dat omdat ze sterk zijn. Zoals Zweden, Zwitserland of Colombia. Ik vind niet dat we in de moeilijke tabelhelft zitten. Misschien wel op papier, maar wat betekent op papier nog in het voetbal?”

Foto: REUTERS

Tegen Engeland won België met een doelpunt van Adnan Januzaj, maar met Courtois in doel bij Engeland zou het 0-0 gebleven zijn, denkt de Belgische doelman. “Die keeper van Engeland is tien centimeter kleiner. Ik denk dat ik het doelpunt van Januzaj wel gepakt zou hebben. Die keeper was ook te veel bezig met zijn benen in de lucht te gooien.” Courtois zelf had een goede redding in huis op een poging van Rashford. “Ik ben op het juiste moment uitgekomen zodat hij niet veel tijd had om na te denken. Door mijn lengte en het feit dat ik me zo groot maak, heb ik hem gedwongen om zo ver naast mij te trappen. Ik raak hem lichtjes, maar zelfs als hij langs mij ging, dan ging hij naast.”

Ontevreden Mignolet

Er was wel één ontevreden stem na de wedstrijd tegen Engeland. Tweede doelman Simon Mignolet had ook graag wat speelminuten gekregen. “Ik kan de ontgoocheling van Mignolet begrijpen. Maar Engeland heeft zijn keeper ook niet gewisseld. Dat is een keuze van de trainer. Als je als keeper in de flow zit, is het goed om het vertrouwen te krijgen om te blijven staan. Ik heb het liever ook zo. Maar ze hebben me niet laten kiezen of ik zou spelen. Ze hebben me gewoon gevraagd of ik me goed voel. Ik heb positief geantwoord en dan hebben ze beslist dat ik zou spelen. Ik ben er trots op dat ik kapitein mocht zijn.”

Foto: Photo News

De onderlinge verstandhouding tussen alle doelmannen is goed, zegt Courtois. Niet alleen op training, maar ook in de vrije momenten brengt hij veel tijd door met zijn collega-doelmannen. “De sfeer onder de keepers is goed. We gaan wel eens samen golfen en dan wordt er veel gelachen. Zeker als er eens een slechte slag tussen zit. Op dit moment doet Casteels het zeer goed op de golfbaan (lacht).”

Maandag volgt Japan. “Het is een goede ploeg. Ze hebben niet één grote ster, maar het is wel een tactisch en technisch sterk geheel. Japan is een ploeg die vecht voor elke bal. Als het moet strijden ze 120 minuten lang. Ze weten hoe ze een ploeg onder druk moeten zetten. We verwachten een moeilijke wedstrijd. Ze zullen vertrouwen hebben. Maar wij moeten zelfzeker genoeg zijn om hen te kloppen.”

Een Spaanse journalist schotelde Courtois nog het perspectief van een finale tegen Spanje voor. “De finale van een WK spelen, is een droom. Zeker als dat tegen Spanje zou zijn, want ik ken daar uiteraard heel veel mensen.”