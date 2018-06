Achtste verjaardag voor dorpsrestaurant

Bocholt - De laatste woensdag van juni begon het negende jaar van het dorpsrestaurant in de sfeer van onze rode duivels.

Bij het binnenkomen werden de aanwezigen uitgenodigd de Belgische driekleur met schminkstiften aan te laten brengen door de vrijwilligers.

Bijna iedereen liet zich dit welgevallen en de gezellige en gemoedelijke sfeer zat er meteen in. De vrijwilligers waren uitgedost in outfits die niets aan de verbeelding van de prestaties van onze duivels aan het WK over lieten. Dank zij de attributen, aangeleverd door de Spar van Kaulille, werd de zaal in een driekleurig jasje gestoken, kwestie van iedereen zich Belg te laten voelen. Het eten werd, zoals steeds, opgediend door de vriendelijke vrijwilligers. Op het menu stond kervelsoep, kabeljauw met spinazie en puree en nog een ijs en koffie toe. Alles weer lekker bereid door onze huiskok van La Finesse. Reeds acht jaren wordt aan onze mensen elke maand een goede, gezonde maaltijd aangeboden in een gezellige en gemoedelijke sfeer, een uitgelezen plaats voor ontmoeting.